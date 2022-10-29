Актер Смольянинов оштрафован за дискредитацию российской армии
Поводом стало скандальное интервью, которое актер дал в апреле 2022-го года, ему назначен штраф в 30 тысяч рублей.
Артур Смольянинов в апреле нынешнего года дал большое интервью Екатерине Гордеевой, признанной в России иноагентом. Речь в основном шла о политике, сообщает Вумен.ру.
Актер заявил, что он не согласен с курсом власти, раскритиковал СВО и россиян. Позже он выехал из России и сказал: как только перешел границу с Норвегией, почувствовал, что вокруг «совершенно другие люди».
Звезда «9 роты» столкнулся с осуждением своих коллег, затем на него был составлен административный протокол - за дискредитацию армии РФ. Все документы переданы в Гагаринский суд Москвы, на вынесение приговора ушло менее двух недель.
По данным Телеграм-канала SHOT, Артур Смольянинов оштрафован на 30 тысяч рублей. Сам артист на заседание не пришел.
Пока непонятно, намерен ли актер возвращаться в Россию. Не исключено, что он решит остаться за границей. К слову, недавно об отъезде из страны задумалась и его бывшая супруга Дарья Мельникова.
Пара развелась летом прошлого года, но продолжила воспитывать двоих сыновей. Дарья отмечала, что после расставания они сумели сохранить хорошие отношения. Говорить что-то плохое в сторону бывшего Мельникова не намерена, потому что воспринимает его, как отца своих детей.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
Медведев: Россия может выставить Польше счёт на сотни миллиардов долларов
В Германии радикалы подожгли очередную гостиницу для беженцев
Робертс: «Кричащие орлы» будут уничтожены, если зайдут на Украину
Кличко просит у Запада одеяла и генераторы, чтобы украинцы не замерзли зимой
Молдавия обвинила «Газпром» в несоблюдении условий контракта