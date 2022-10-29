Актер Смольянинов оштрафован за дискредитацию российской армии

Поводом стало скандальное интервью, которое актер дал в апреле 2022-го года, ему назначен штраф в 30 тысяч рублей.

Артур Смольянинов в апреле нынешнего года дал большое интервью Екатерине Гордеевой, признанной в России иноагентом. Речь в основном шла о политике, сообщает Вумен.ру.

Актер заявил, что он не согласен с курсом власти, раскритиковал СВО и россиян. Позже он выехал из России и сказал: как только перешел границу с Норвегией, почувствовал, что вокруг «совершенно другие люди».

Звезда «9 роты» столкнулся с осуждением своих коллег, затем на него был составлен административный протокол - за дискредитацию армии РФ. Все документы переданы в Гагаринский суд Москвы, на вынесение приговора ушло менее двух недель.

По данным Телеграм-канала SHOT, Артур Смольянинов оштрафован на 30 тысяч рублей. Сам артист на заседание не пришел.

Пока непонятно, намерен ли актер возвращаться в Россию. Не исключено, что он решит остаться за границей. К слову, недавно об отъезде из страны задумалась и его бывшая супруга Дарья Мельникова.

Пара развелась летом прошлого года, но продолжила воспитывать двоих сыновей. Дарья отмечала, что после расставания они сумели сохранить хорошие отношения. Говорить что-то плохое в сторону бывшего Мельникова не намерена, потому что воспринимает его, как отца своих детей.