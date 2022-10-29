Цены на природный газ в Европе падают четвертую неделю подряд

Цены на природный газ в Европе снижаются четвертую неделю подряд, сообщает агентство Bloomberg.

Температуры выше среднего задержали начало отопительного сезона, что, наряду с низким промышленным спросом, снижает опасения по поводу нехватки газа этой зимой в условиях массовых сокращений поставок из России.

Ожидается, что температуры выше среднего продержатся до середины ноября, и, таким образом, отопление в европейских домах будет отключено гораздо дольше, чем обычно. Более слабый спрос позволяет перекачивать газ в хранилища, которые почти заполнены.

Только в Германии высокие температуры помогли сократить потребление газа примерно на 30% на прошлой неделе по сравнению со средненедельным показателем в этой стране в 2018-2021 гг., сообщило государственное Федеральное сетевое агентство.

Власти Германии были особенно обеспокоены отключением российского газа из-за сильной зависимости Германии от поставок из России в последние годы. Однако, по данным европейской ассоциации газовых операторов Gas Infrastructure Europe (GIE), правительству Германии удалось заполнить склады на 98% из других источников.

По мнению европейских политиков, снижение спроса на газ остается ключом к остановке кризиса. Однако, несмотря на недавнее падение цен, они остаются более чем в три раза выше, чем в среднем за последние пять лет того же периода.

Bloomberg предупредил, что пополнение запасов в конце зимы будет затруднено без поставок российского газа, а поставок сжиженного природного газа из США может оказаться недостаточно, чтобы восполнить этот пробел.