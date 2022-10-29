Солистку группы «Воровайки» Светлану Ларионову заподозрили в мошенничестве

Певица взяла телевизор и оборудование для домашнего интернета, но после окончания пользования выяснилось, что в комплекте была еще и ТВ-приставка.

Как стало известно «Экспресс газете», Светлана Ларионова в марте взяла телевизор и оборудование для домашнего интернета. А в сентябре решила отказаться от услуг.

В октябре певице стали звонить, требуя вернуть ещё ТВ-приставку, которой у нее дома не оказалось.

Компания стала угрожать артистке штрафными санкциями в размере 350 тысяч рублей и судом.

"Ларионова сейчас составляет предсудебную записку. Солистка в стрессовом состоянии, ведь документальных доказательств, что она не принимала приставку от компании, у неё нет. За эту невнимательность теперь придётся отвечать", — рассказал PR-менеджер группы Андрей Карпов.

Накануне Ларионова отравилась в ресторане Костромы. Певица попала в больницу, у нее была остановка сердца, врачи практически вытащили девушку с того света.