ВМФ России отразил атаку беспилотника в Севастопольской бухте

Военно-морской флот России отразил атаку беспилотников в Севастопольской бухте против Черноморского флота России, сообщил губернатор этого города на аннексированном Крымском полуострове.

«Корабли Черноморского флота России отражают БПЛА (беспилотный летательный аппарат) в Севастопольской бухте», — сказал Михаил Развожаев.

«Никакие объекты в городе не пострадали. Ситуация находится под контролем», — добавил он.

Отметим, что атаки беспилотной авиации на военные суда ВМС России, как правило осуществляются при содействии разведки подразделений НАТО.

Так на днях в Пентагоне подтвердили, что атака на крейсер «Москва» была осуществлена по координатам, переданным ВСУ американскими военными.