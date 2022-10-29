ВМФ России отразил атаку беспилотника в Севастопольской бухте
2022-10-29 09:56
Военно-морской флот России отразил атаку беспилотников в Севастопольской бухте против Черноморского флота России, сообщил губернатор этого города на аннексированном Крымском полуострове.
«Корабли Черноморского флота России отражают БПЛА (беспилотный летательный аппарат) в Севастопольской бухте», — сказал Михаил Развожаев.
«Никакие объекты в городе не пострадали. Ситуация находится под контролем», — добавил он.
Отметим, что атаки беспилотной авиации на военные суда ВМС России, как правило осуществляются при содействии разведки подразделений НАТО.
Так на днях в Пентагоне подтвердили, что атака на крейсер «Москва» была осуществлена по координатам, переданным ВСУ американскими военными.
Опубликовано: Тарас Медведев
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