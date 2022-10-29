Кадыров рассказал о проведении операции «Возмездие» на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем тг-канале об операции "Возмездие".
Чеченский лидер Рамзан Кадыров раскрыл новые подробности проведение специальной военной операции на территории Украины.
По словам Кадырова, в рамках СВО силами российской армии была проведена операция "Возмездие".
"Всем, кому интересны подробности боевых действий в зоне СВО, довожу до сведения об успехах специальной отдельной операции под названием "Возмездие", - написал он.
По словам Кадырова, она проходила с 25 по 27 октября на Николаево-Криворожском направлении. В ходе данной операции, рассказал Кадыров, были уничтожены 657 человек личного состава ВСУ, а еще 400 ранены.
При этом, отметил он в своем заявлении, были ликвидированы до 40 единиц различной техники.
Опубликовано: Николай Скира
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