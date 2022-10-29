Звезда «Пацанок» Анна Тихая после перенесенного инсульта вновь попала в реанимацию

Девушка была в числе фавориток 6-го сезона шоу, но до финала не дошла и на время исчезла из поля зрения фанатов.

В начале лета Анна Тихая, несмотря на молодой возраст, пережила инсульт. Девушка искала поддержки в виде советов у подписчиков, потому что назначенные препараты для нее оказались весьма дорогостоящими, сообщает СтарХит.

А теперь стало известно, что она опять в больнице. И выложила в соцсетях видео, где ее без сознания везут в скорую на каталке.

«Здесь я ушла в свой мир. По словам врача, когда пришла в себя в реанимации, у меня была вероятность отъехать 80 процентов», — так подписала ролик звезда "Пацанок".

Доктора поставили Тихую на ноги, она уже переведена из реанимации в обычную палату. Медики хотели оставить Анну под наблюдением, однако своенравная участница шоу вернулась домой.

"Я была на аппарате дыхательном, потому что астма не давала дышать. Меня перевели из реанимации в палату, но я не из тех, кто станет пролеживать кровать. Еле свалила домой", — поделилась Тихая с подписчиками.

Ранее Анна признавалась в несерьезном отношении к здоровью. После инсульта, который разбил ее в мае нынешнего года, девушка жаловалась на головные боли, ухудшение зрения и неясное сознание. Врачи предупредили звезду «Пацанок»: отказ от лечения может привести к отеку мозга.