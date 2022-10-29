В Запорожской области было уничтожено подразделение, состоящее из чеченских боевиков, которые воюют на стороне киевского режима.

Член совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что по чеченскому бандформированию был нанесен точечный удар.

«В Запорожье при нанесении точечного удара по военным объектам была уничтожена группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд», — рассказал Рогов РИА Новости.

В Запорожье по многочисленным данным разведки находится большое число польских и грузинских наемников.

Напомним, что после гибели 23 спецназовцев ЧР в Херсонской области глава республики объявил операцию «Возмездие» в результате которой чеченские батальоны на всех фронтах в течение двух дней уничтожили более 600 украинских националистов.