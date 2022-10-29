В Запорожье была уничтожена группа чеченских боевиков, воевавших за Киев
В Запорожской области было уничтожено подразделение, состоящее из чеченских боевиков, которые воюют на стороне киевского режима.
Член совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что по чеченскому бандформированию был нанесен точечный удар.
«В Запорожье при нанесении точечного удара по военным объектам была уничтожена группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд», — рассказал Рогов РИА Новости.
В Запорожье по многочисленным данным разведки находится большое число польских и грузинских наемников.
Напомним, что после гибели 23 спецназовцев ЧР в Херсонской области глава республики объявил операцию «Возмездие» в результате которой чеченские батальоны на всех фронтах в течение двух дней уничтожили более 600 украинских националистов.
Опубликовано: Тарас Медведев
Медведев: Россия может выставить Польше счёт на сотни миллиардов долларов
В Германии радикалы подожгли очередную гостиницу для беженцев
Робертс: «Кричащие орлы» будут уничтожены, если зайдут на Украину
Кличко просит у Запада одеяла и генераторы, чтобы украинцы не замерзли зимой
Молдавия обвинила «Газпром» в несоблюдении условий контракта