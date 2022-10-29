Главы МИД стран «Большой семерки» соберутся на саммит в немецком Мюнстере

Анналена Бербок, ее американский коллега Энтони Блинкен и министры иностранных дел пяти других стран G7 (Великобритания, Франция, Япония, Италия и Канада) встретятся в Мюнстере 3 и 4 ноября.

Центральный вопрос саммита, вероятно, будет заключаться в выработке новых ограничений в отношении России, речь может идти также о Китае, Иране и Средней Азии.

Местом проведения является историческая ратуша города с населением 317 000 человек. Среди прочего, речь пойдет в Зале мира, где более 370 лет назад был заключен Вестфальский мир. Это положило конец опустошительной Тридцатилетней войне и Восьмидесятилетней войне за независимость в Нидерландах. Мирное соглашение считается вехой на пути к европейскому мирному порядку.

По данным министерства иностранных дел ФРРГ, в исторической ратуше Мюнстера достаточное количество залов и комнат, которые представляют «идеальную обстановку» для встречи G7.

Полиция Мюнстера ожидает прибытия нескольких тысяч демонстрантов в район проведения саммита. На следующую пятницу уже зарегистрировано 12 демонстраций.

