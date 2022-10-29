Тайвань попросил помощи у Китая на фоне напряженных отношений между странами
Несмотря на эскалацию конфликта между Тайбэем и Пекином, зоопарк в столице Тайваня пригласил китайских ветеринаров для лечения панды Туан Туан.
Китайские власти подарили панду острову, когда отношения между Тайбэем и Пекином были менее напряженными, сообщает AFP.
Туан Туан и его партнер Юань Юань были подарены Тайбэйскому зоопарку в 2008 году как символ улучшения отношений и элемент так называемой "дипломатии панд", которую Пекин проводит в отношении стран, отношения с которыми он хочет улучшить. Туан Туан стар, и китайские ветеринары должны приехать на остров, чтобы понаблюдать за ним и помочь медведю.
Дата их прибытия пока не известна, но Тайбэйский зоопарк объявил, что визы для китайских посетителей уже готовятся.
"Я думаю, что это будет очень значимый визит", — сказала местной прессе заведующая зоопарком Ева Ван.
Визит намечен на то время, когда отношения между островом и Китаем крайне напряжены. В августе Народно-освободительная армия Китая провела беспрецедентные учения вокруг Тайваня в ответ на визит президента Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй.
Опубликовано: Николай Скира
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