Российские военные отбили попытку высадки украинского десанта у Запорожской АЭС.

29 октября РИА Новости сообщили, что председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов написал в Telegram-канале, что сегодня утром, по словам очевидцев, в Энергодаре украинскими десантниками была предпринята попытка высадки десанта в районе Запорожской АЭС, но российские военные в очередной раз справились со своей задачей и отбили противника.

Стоит напомнить, что Запорожская атомная электростанция- крупнейшая станция в Европе по числу блоков и установленной мощности и с марта месяца объект контролируют российские военные.