Рогов: ВС РФ отбили попытку высадки десанта у Запорожской АЭС
2022-10-29 11:20
Российские военные отбили попытку высадки украинского десанта у Запорожской АЭС.
29 октября РИА Новости сообщили, что председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов написал в Telegram-канале, что сегодня утром, по словам очевидцев, в Энергодаре украинскими десантниками была предпринята попытка высадки десанта в районе Запорожской АЭС, но российские военные в очередной раз справились со своей задачей и отбили противника.
Стоит напомнить, что Запорожская атомная электростанция- крупнейшая станция в Европе по числу блоков и установленной мощности и с марта месяца объект контролируют российские военные.
Опубликовано: Елена Калиновская
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