В Латвии снесли памятник партизанам на «Кургане дружбы»

В Латвии уничтожена часть международного памятника на границе с Россией и Беларусью.

Власти Латвии приняли решение о сносе своей части мемориала на границе с Беларусью и Российской Федерацией.

Этот памятник состоит из трех частей - белорусской, российской и латвийской. Рига же снесла свою часть памятника, установленного в память о партизанах.

"В Латвии возле границ с Россией и Белоруссией техника вырвала мемориальные плиты памятника «Курган Дружбы», стоящего в память о сотрудничестве партизанских отрядов времен ВОВ", - пишет URA.RU.

Отметим, что памятник был установлен в 1959 году. При этом правительство страны пока никак не прокомментировало происходящее.