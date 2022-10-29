В Латвии снесли памятник партизанам на «Кургане дружбы»
В Латвии уничтожена часть международного памятника на границе с Россией и Беларусью.
Власти Латвии приняли решение о сносе своей части мемориала на границе с Беларусью и Российской Федерацией.
Этот памятник состоит из трех частей - белорусской, российской и латвийской. Рига же снесла свою часть памятника, установленного в память о партизанах.
"В Латвии возле границ с Россией и Белоруссией техника вырвала мемориальные плиты памятника «Курган Дружбы», стоящего в память о сотрудничестве партизанских отрядов времен ВОВ", - пишет URA.RU.
Отметим, что памятник был установлен в 1959 году. При этом правительство страны пока никак не прокомментировало происходящее.
Опубликовано: Николай Скира
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