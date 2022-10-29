СМИ: звезда фильма «Москва слезам не верит» Инна Выходцева может быть похищена черными риэлторами

Очевидцы рассказали, что из больницы 88-летнюю актрису забрал некий человек, который назвался ее племянником, хотя родственников в Москве у нее нет.

Новые подробности исчезновения заслуженной артистки РФ Инны Выходцевой сообщают СМИ. Накануне исчезновения звезда общалась с коллегой по кинофильму «Москва слезам не верит». Та не заметила ничего подозрительного в поведении коллеги, сообщает PROZVEZD.

Звезда шоу "Пусть говорят" Мариана Саид Шах также созванивалась с Выходцевой на протяжении нескольких лет. Но, по ее словам, она не выходит на связь больше 2-х недель.

Ситуация с пропажей звезды настораживает. По данным PROZVEZD, актрису могли похитить чёрные риелторы. Из НИИ Склифосовского Выходцеву забирал представитель Гильдии актёров кино России, но данная организация до сих пор не дала никаких пояснений.

В Доме ветеранов сцены им. Яблочкиной (куда, по словам сотрудника Гильдии, была доставлена Выходцева) никакой информации журналистам не дают. И где именно находится 88-летняя актриса, не может пояснить никто.

Также неизвестно, почему артистка оказалась в токсикологическом отделении института Склифосовского, какой у нее был диагноз и сколько времени она там провела.

Очевидцы рассказали, что Инну Николаевну забрал некий человек, который назвался Евгением и сказал, что он племянник актрисы. При этом сама Выходцева никогда никому не говорила, что у неё имеются родственники в Москве. Инна Николаевна проживала в квартире неподалеку от Рублёвского шоссе одна.