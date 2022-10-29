TAC: Лондон и Вашингтон посылают Москве сигнал о готовности к переговорам
США и Великобритания изменили риторику в обращении к России и выражают готовность к переговорам с Москвой, пишет The American Conservative.
Обозреватель издания Тед Снайдер оттолкнулся от нашумевшей истории с письмом прогрессивного крыла Демократической партии США, которая подготовила письмо с 30-ю подписями, где посоветовало Байдену поменять курс в отношении России и сесть за стол переговоров с Кремлем.
Автор считает, что администрация Белого дома отклонила требования демократов, но факт «представляет собой существенное изменение риторики на Капитолийском холме».
Снайдер также заметил, что глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес выразил желание осуществить деэскалацию конфликта на Украине.
Автор отмечает, что подобные сигналы говорят о переменах в отношении Запада к переговорам с Россией.
Опубликовано: Тарас Медведев
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