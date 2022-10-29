ВС РФ начали масштабное наступление на Угледарском направлении

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил о начале масштабного наступления ВС РФ на Угледарском направлении фронта.

29 октября первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов в официальном Telegram-канале заявил, что служащие Вооружённых сил РФ перешли в наступление на Угледарском направлении фронта, активно атакую занимая украинскими бойцами позиции.

Безсонов отметил, что в результате высокоточных ударов тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» и российской авиации, в частности разведывательно-ударного вертолёта Ка-52, штурмовика Су-25 и истребителя-бомбардировщика Су-34, Вооружённые силы Украины «несут колоссальные потери» на данном участке фронта.