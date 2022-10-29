Die Welt: из-за поставок Киеву оружия немецкая армия оказалась «попросту голой».

В субботу утром немецкое издание Die Welt сообщило, что по мнению экспертов, накачка Украины вооружениями, боеприпасами и запчастями приводит немецкие войска в плачевное состояние.

Председатель ассоциации бундесвера полковник Андре Вюстнер сообщил, что Бундесвер в целом находится в свободном падении, потому что из Германии Киеву передается больше боевых ресурсов, чем поступает новых.

На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием, а Москва не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт и транспорт с оружием становится законной целью для российских военных.