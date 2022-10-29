Нападение на Пола Пелоси - предупреждение о насильственном экстремизме накануне выборов в США

Нападение на мужа спикера палаты представителей Нэнси Пелоси произошло чуть более чем за неделю до промежуточных выборов в США — момент, когда политическая напряженность достигает накала.

Как бы подчеркивая этот момент, всего через несколько часов после новостей о нападении на Пола Пелоси в пятницу правительство США распространило бюллетень для правоохранительных органов по всей стране.

Белый дом предупредил о «повышенной угрозе» бытового насильственного экстремизма в отношении кандидатов и работников избирательных участков, движимого людьми с «идеологическими недовольствами».

Также в пятницу Министерство юстиции США объявило, что мужчина из Пенсильвании признал себя виновным в том, что неоднократно угрожал смертью по телефону неназванному конгрессмену, которым, как сообщается, является демократ Эрик Суолвелл из Калифорнии. Угрозы включали сообщение сотруднику вашингтонского офиса конгрессмена, что он собирается прийти в Капитолий США с огнестрельным оружием.

Данные, предоставленные полицией Капитолия, свидетельствуют о том, что волна насилия нарастает. Количество случаев, связанных с угрозами в адрес членов Конгресса, ежегодно увеличивается с 2017 года. За первые три месяца 2022 года ведомство задокументировало более 1800 инцидентов.