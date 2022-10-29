NRK: Полиция Норвегии арестовала подозреваемого в шпионаже россиянина, выдававшего себя за бразильца

Норвежская разведка раскрыла личность ранее задержанного россиянина, подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщает телеканал NRK.

Это 44-летний Михаил Микушин, у которого в документах была запись о том, что он 37-летний бразилец - Хосе Ассис Джаммария. Задержанный — сотрудник российской военной разведки..

Мужчину задержали в Тромсё в понедельник, 24 октября. Суд постановил арестовать его на 4 недели, в том числе на две - в полной изоляции. Ему грозит до 3 лет лишения свободы за потенциальный "шпионаж против государственной тайны, разглашение которой угрожает коренным интересам нации".

За последние недели Норвегия задержала еще девятерых россиян. Их обвиняют в использовании беспилотников с целью фотографировании в запрещенных местах.

Ранее Норвегия усилила защиту критической инфраструктуры после того, как российские беспилотники пролетели над газовыми и нефтяными объектами.