NRK: Полиция Норвегии арестовала подозреваемого в шпионаже россиянина, выдававшего себя за бразильца
Норвежская разведка раскрыла личность ранее задержанного россиянина, подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщает телеканал NRK.
Это 44-летний Михаил Микушин, у которого в документах была запись о том, что он 37-летний бразилец - Хосе Ассис Джаммария. Задержанный — сотрудник российской военной разведки..
Мужчину задержали в Тромсё в понедельник, 24 октября. Суд постановил арестовать его на 4 недели, в том числе на две - в полной изоляции. Ему грозит до 3 лет лишения свободы за потенциальный "шпионаж против государственной тайны, разглашение которой угрожает коренным интересам нации".
За последние недели Норвегия задержала еще девятерых россиян. Их обвиняют в использовании беспилотников с целью фотографировании в запрещенных местах.
Ранее Норвегия усилила защиту критической инфраструктуры после того, как российские беспилотники пролетели над газовыми и нефтяными объектами.
Опубликовано: Николай Скира
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