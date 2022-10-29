Кадыров раскрыл численность чеченских батальонов на СВО – 10 тысяч бойцов
2022-10-29 13:31
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения спецназа Чечни взяли под контроль около 1,2 тысячи километров линии фронта в зоне СВО.
С начала спецоперации подразделения «Росгвардии» Чечни стали одними из самых массовых и активных. Они освобождали многие города в ЛНР, а также Мариуполь.
Рамзан Кадыров отметил, что на передовой постоянно находится около 10 тысяч «истинных сынов чеченского народа».
Как свидетельствуют материалы в Телеграм Кадырова, регулярно на фронт из Чечни отправляется новые батальонные группы по 200 и более человек.
Опубликовано: Тарас Медведев
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