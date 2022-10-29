Кадыров раскрыл численность чеченских батальонов на СВО – 10 тысяч бойцов

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения спецназа Чечни взяли под контроль около 1,2 тысячи километров линии фронта в зоне СВО.

С начала спецоперации подразделения «Росгвардии» Чечни стали одними из самых массовых и активных. Они освобождали многие города в ЛНР, а также Мариуполь.

Рамзан Кадыров отметил, что на передовой постоянно находится около 10 тысяч «истинных сынов чеченского народа».

Как свидетельствуют материалы в Телеграм Кадырова, регулярно на фронт из Чечни отправляется новые батальонные группы по 200 и более человек.