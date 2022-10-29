Литва отремонтирует не менее 12 немецких гаубиц PzH 2000 для Украины

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анусаускас заявил, что Вильнюс отремонтирует не менее 12 немецких гаубиц Panzerhaubitze 2000 для Киева.

29 октября глава Министерства национальной обороны Литвы Арвидас Анусаускас в официальном пресс-релизе заявил о готовности Вильнюса отремонтировать не менее 12 повреждённых в ходе боёв немецких гаубиц Panzerhaubitze 2000 для Киева.

Анусаускас отметил, что в настоящее время две гаубицы PzH 2000 направляются в Литву и ещё две после завершения ремонтных работ отправятся обратно в Украину в обозримом будущем.