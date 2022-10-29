Литва отремонтирует не менее 12 немецких гаубиц PzH 2000 для Украины
2022-10-29 13:42
Глава Минобороны Литвы Арвидас Анусаускас заявил, что Вильнюс отремонтирует не менее 12 немецких гаубиц Panzerhaubitze 2000 для Киева.
29 октября глава Министерства национальной обороны Литвы Арвидас Анусаускас в официальном пресс-релизе заявил о готовности Вильнюса отремонтировать не менее 12 повреждённых в ходе боёв немецких гаубиц Panzerhaubitze 2000 для Киева.
Анусаускас отметил, что в настоящее время две гаубицы PzH 2000 направляются в Литву и ещё две после завершения ремонтных работ отправятся обратно в Украину в обозримом будущем.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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