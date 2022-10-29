Раскрыта тайна бессмертной медузы с бесконечным жизненным циклом

Это крошечное животное размером с человеческий ноготь никогда не умирает из-за уникального набора генов.

Обычные медузы начинают свою жизнь от оплодотворенного яйца в виде личинки-планулы.

Эта личинка прикрепляется к скале, расположенной на морском дне, и из нее появляются колонии полипов - генетических копий друг друга.

Из разросшихся полипов отпочковываются медузы и уходят в свободное плавание. Они размножаются половым путем, проживают свою жизнь и умирают.

Уникальные медузы Turritopsis dohrnii, в отличие от всех остальных, не умирают.

После прожитого цикла они опускаются на морское дно, возвращаются в стадию полипов и отпочковываются от скал уже омоложенными, генетически полностью соответствующими своим предшественникам.

Их жизненный цикл продолжается бесконечно.

Испанские ученые выяснили, что бессмертие Turritopsis dohrnii обусловлено двойным набором генов, которые ремонтируют поврежденные участки ДНК, отвечают за размножение клеток и защищают их от разрушительных процессов старения.

Концевые участки хромосом, которые являются счетчиками старения и становятся короче с каждым циклом деления клеток, у этих медуз не укорачиваются.

Ученые считают, что изучение бессмертной медузы поможет сделать прорыв в борьбе со старением человека и его тяжелыми заболеваниями.