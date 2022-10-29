Пушилин: Москва и Киев проведут обмен военнопленными по формуле 50 на 50
2022-10-29 14:23
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что сегодня состоится очередной обмен военнопленными между Москвой и Киевом по формуле 50 на 50.
29 октября временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в личном Telegram-канале заявил о том, что сегодня состоится обмен военнопленными между Москвой и Киевом, который пройдёт по формуле 50 на 50.
Пушилин отметил, что российская сторона «отдаст в основном» 50 служащих ВСУ, в то время как украинская освободит 50 российских солдат, среди которых семь человек из ДНР, двое – из ЛНР.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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