Член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о прогремевшем на алюминиевом комбинате в Запорожье взрыве.

29 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в официальном Telegram-канале рассказал подписчикам о том, что ВС РФ нанесли высокоточный удар по алюминиевому комбинату в находящемся под временным контролем ВСУ Запорожье.

Рогов отметил, что на ЗАлКе располагается пункт базирования «Иностранного легиона» Вооружённых сил Украины, где ранее российскими военными уже были уничтожены около 150 наёмников и несколько единиц вооружения украинской стороны.