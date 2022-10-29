На Запорожском алюминиевом комбинате прогремел мощный взрыв
2022-10-29 14:41
Член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о прогремевшем на алюминиевом комбинате в Запорожье взрыве.
29 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в официальном Telegram-канале рассказал подписчикам о том, что ВС РФ нанесли высокоточный удар по алюминиевому комбинату в находящемся под временным контролем ВСУ Запорожье.
Рогов отметил, что на ЗАлКе располагается пункт базирования «Иностранного легиона» Вооружённых сил Украины, где ранее российскими военными уже были уничтожены около 150 наёмников и несколько единиц вооружения украинской стороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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