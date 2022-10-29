Рогов: на базе наемников на алюминиевом комбинате в Запорожье произошел взрыв
2022-10-29 15:00
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал подробности о взрыве в Запорожье.
По его словам, взрыв произошел на алюминиевом комбинате – базе иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ.
Рогов отметил, что на комбинате откалибровано порядка 150 иностранных боевиков, много боеприпасов и техники.
Ранее сообщалось, что в Запорожье уничтожена группа боевиков-выходцев из Чеченской республики.
Опубликовано: Светлана Репина
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