Рогов: на базе наемников на алюминиевом комбинате в Запорожье произошел взрыв

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал подробности о взрыве в Запорожье.

По его словам, взрыв произошел на алюминиевом комбинате – базе иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ.

Рогов отметил, что на комбинате откалибровано порядка 150 иностранных боевиков, много боеприпасов и техники.

Ранее сообщалось, что в Запорожье уничтожена группа боевиков-выходцев из Чеченской республики.