Финляндия не будет размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что размещение ядерного оружия в стране после вступления в НАТО маловероятно.

Она отметила, что условия такого рода не должны навязываться.

По ее словам, пространство Финляндии для маневра не должно ограничиваться вопросами размещения ядерного оружия или военных баз.

Санна Марин сказала, что у Финляндии нет нерешенных вопросов с Турцией, которые могли бы помешать стране вступить в НАТО.