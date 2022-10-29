Рогов: на алюминиевом комбинате в Запорожье прогремел взрыв
2022-10-29 15:47
Член запорожской ВГА Рогов сообщил, что на алюминиевом комбинате в Запорожье прогремел взрыв.
29 октября РИА Новости сообщили,что член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале сообщил, что по поступающей от запорожцев информации, произошёл взрыв на Запорожском алюминиевом комбинате, где располагается база "Иностранного легиона".
Рогов уточняет, что ВСУ продолжают находиться в областном центре -городе Запорожье, а на комбинате ранее находились около 150 иностранных наемников, а также большое количество техники и боеприпасов.
Опубликовано: Елена Калиновская
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