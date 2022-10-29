Рогов: на алюминиевом комбинате в Запорожье прогремел взрыв

Член запорожской ВГА Рогов сообщил, что на алюминиевом комбинате в Запорожье прогремел взрыв.

29 октября РИА Новости сообщили,что член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале сообщил, что по поступающей от запорожцев информации, произошёл взрыв на Запорожском алюминиевом комбинате, где располагается база "Иностранного легиона".

Рогов уточняет, что ВСУ продолжают находиться в областном центре -городе Запорожье, а на комбинате ранее находились около 150 иностранных наемников, а также большое количество техники и боеприпасов.