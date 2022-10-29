Генерал армии России Лапин снят со своей должности

Александр Лапин, командовавший группировкой российских войск «Центр» в Украине, снят со своей должности.

В субботу днем отечественные СМИ сообщат, что пока по не подтверждённым данным Александр Лапин- российский генерал, которого Рамзан Кадыров обвиняет в отступлении в Украине снят с занимаемой должности.

Сообщается, что 27 октября Рамзан Кадыров выступил с резкой критикой командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина, где глава Чечни заявил, что генерал нес ответственность за оборону участка на севере Донецкой области, где недавно произошел прорыв ВСУ.

Ранее сообщалось, что в начале октября Кадыров заявил, что командующий группировкой войск "Центр" виноват в сдаче Красного Лимана.