Командующий ЦВО РФ Александр Лапин снят с занимаемой должности

Российские СМИ сообщают о снятии генерал-полковника Александра Лапина с должности командующего ЦВО РФ.

29 октября ряд российских СМИ и крупных Telgram-каналов, ссылаясь на свои источники, сообщили о том, что командующий войсками Центрального военного округа РФ Александр Лапин снят с занимаемой им с 2017 года должности.

В настоящее время официального подтверждения информации об увольнении Лапина, который неоднократно подвергался критике со стороны главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, нет.