Командующий ЦВО РФ Александр Лапин снят с занимаемой должности
2022-10-29 16:07
Российские СМИ сообщают о снятии генерал-полковника Александра Лапина с должности командующего ЦВО РФ.
29 октября ряд российских СМИ и крупных Telgram-каналов, ссылаясь на свои источники, сообщили о том, что командующий войсками Центрального военного округа РФ Александр Лапин снят с занимаемой им с 2017 года должности.
В настоящее время официального подтверждения информации об увольнении Лапина, который неоднократно подвергался критике со стороны главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Медведев: Россия может выставить Польше счёт на сотни миллиардов долларов
Ольга Бузова прибыла в Донецк вместе с благотворительной миссией
Робертс: «Кричащие орлы» будут уничтожены, если зайдут на Украину
Лукашенко: Запад намерен поджечь РФ по периметру
Молдавия обвинила «Газпром» в несоблюдении условий контракта