Командующий российской группировкой войск «Центр» в Украине Лапин снят со своей должности
2022-10-29 16:11
Александр Лапин, командующий войсками группировки "Центр" был снят со своей должности.
По неподтвержденным данным, российский генерал Александр Лапин 29 октября был снят с занимаемой должности.
Напомним, что Лапин занимал должность командующего группировкой российский войск "Центр" на территории Украины.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно критиковал Лапина за неудачи российских войск на фронте.
Опубликовано: Николай Скира
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