Командующий российской группировкой войск «Центр» в Украине Лапин снят со своей должности

2022-10-29 16:11

Александр Лапин, командующий войсками группировки "Центр" был снят со своей должности.

По неподтвержденным данным, российский генерал Александр Лапин 29 октября был снят с занимаемой должности.

Напомним, что Лапин занимал должность командующего группировкой российский войск "Центр" на территории Украины.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно критиковал Лапина за неудачи российских войск на фронте.

Опубликовано: Николай Скира