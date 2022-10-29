Командующий российской группировкой войск «Центр» в Украине Лапин снят со своей должности

Дочь легендарного худрука «Ленкома» Марка Захарова не пустили на сцену театра

На мероприятии, приуроченном к юбилею театра, был показан один из спектаклей Захарова, но его 60-летняя дочь в перфомансе не принимала участия.

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