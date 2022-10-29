Лукашенко: Запад намерен поджечь РФ по периметру

По сообщению телеканала РЕН ТВ президент Беларуси на саммите ОДКБ объяснил причину всех конфликтов на территории бывшего СССР.

Все эти конфликты спровоцированы коллективным Западом как стремление окружить Россию по периметру различными боестолкновениями.

Согласно процитированному Батькой неназванному западному источнику, сейчас лидеры недружественных стран, при том, что РФ завязла в Украине, намерены устроить горячие конфликты на Кавказе и в Центральной Азии.

При этом лидер Беларуси отметил, что в 2020 году они стремились наклонить Беларусь, а после неудачи взялись за Украину.