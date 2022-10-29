Обри Плаза определенно знаменитость, которая любит Хэллоуин

Обри Плаза появилась в Нью-Йорке в Костюме Ведьмы на Новых Фотографиях. 26 октября Плаза прошлась по Нью-Йорку в костюме злой ведьмы на потрясающих новых фотографиях.

Плаза продемонстрировала свою запоминающуюся индивидуальность на фотографиях, улыбаясь фотографам в костюме на Хэллоуин.

На ней было классическое черное платье, высокая ведьмовская шляпа, длинные черные волосы и модные туфли на каблуках.

Похоже, Плазе было очень весело играть в этом наряде, так как она даже несколько раз меняла позы.

В какой-то момент она сняла шляпу и напустила на себя более серьезный вид, подняв руку, ну, в общем, по-ведьмовски.