Обри Плаза определенно знаменитость, которая любит Хэллоуин
2022-10-29 16:54
Обри Плаза появилась в Нью-Йорке в Костюме Ведьмы на Новых Фотографиях. 26 октября Плаза прошлась по Нью-Йорку в костюме злой ведьмы на потрясающих новых фотографиях.
Плаза продемонстрировала свою запоминающуюся индивидуальность на фотографиях, улыбаясь фотографам в костюме на Хэллоуин.
На ней было классическое черное платье, высокая ведьмовская шляпа, длинные черные волосы и модные туфли на каблуках.
Похоже, Плазе было очень весело играть в этом наряде, так как она даже несколько раз меняла позы.
В какой-то момент она сняла шляпу и напустила на себя более серьезный вид, подняв руку, ну, в общем, по-ведьмовски.
Опубликовано: Антон Райт
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