Оскар Кучера считает, что «феномен Милохина» это катастрофа

Актер назвал верхом бескультурия современных российских блогеров и заявил о необходимости цензуры.

Ззвезда сериала «Улицы разбитых фонарей» в разговоре с журналистами заявил о том, что в России необходимо ввести цензуру, сообщает Рамблер.

По словам Оскара Кучеры, современный мир намного отличается от того, что был раньше.

И привел в пример блогеров вроде Дани Милохина, которых актер считает безграмотными и бескультурными.

«Мы так распоясались, что перестали видеть берега, но в творчестве их тоже необходимо видеть. Я считаю "феномен Милохина" и компании катастрофой, а также верхом бескультурия и безграмотности», — передают слова Кучеры «Народные Новости».

При этом Оскар подчеркнул, что он против отмены звезд, улетевших за границу и начавших «говорить гадости» про родную страну. Артист призвал каждый подобный случай рассматривать отдельно.