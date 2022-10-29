Die Welt: из-за поставок Украине оружия немецкая армия оказалась «голой»

В Германии заявили, что Бундесвер оказался «голым» из-за непрекращающихся поставок оружия в Украину.

29 октября немецкая газета Die Welt, ссылаясь на инспектора армии ФРГ Альфонса Майса, заявила о плачевных последствиях для Бундесвера оказания военной помощи киевскому режиму.

Майс утверждает, что невзирая на громкие заявления федерального канцлера Германии Олафа Шольца о планах по превращению немецкой армии в самую оснащённую в Европе, Бундесвер «оказался голым» из-за истощения запасов вооружения и других ресурсов.