Ученые бьют тревогу: пандемия коронавируса активировала смертельно опасную болезнь

Речь идет об активации туберкулеза, в 2021-м году им заразились около 10,6 миллиона человек, что на 4,5 процента больше, чем в 2020-м.

Одна из самых смертоносных болезней в мире снова набирает обороты. Новый отчет Всемирной организации здравоохранения на этой неделе показал, что глобальные случаи туберкулеза и лекарственно-устойчивого туберкулеза увеличились в 2021 году — это первый такой скачок за многие годы.

Основной причиной его активации считают пандемию COVID-19. В частности, в 2021 году этим бактериальным заболеванием заразились около 10,6 миллиона человек, что на 4,5 процента больше, чем в 2020 году, уточнила директор Глобального отдела ВОЗ по борьбе с туберкулёзом Тереза ​​Касаева.

По данным ВОЗ, туберкулез занимает 13-е место среди основных причин смерти в мире и второе место среди причин смерти от любых инфекционных заболеваний после COVID-19.

Туберкулез вызывают микобактерии туберкулеза. Они распространяются между людьми по воздуху и обычно поражают легкие, хотя бактерии могут мигрировать и в другие части тела.

Острые случаи туберкулеза обычно приводят к респираторным симптомам, таким как боли в груди, озноб и кашель с кровью. Но инфекция также часто может стать латентной: она не вызывает болезни до тех пор, пока спустя годы иммунная система не ослабнет по другой причине. Особенно уязвимы здесь пациенты с ВИЧ.

Как и для многих других бактериальных заболеваний. проблема усложняется еще и устойчивостью болезни к антибиотикам.

Представители ВОЗ призывают все страны объединить и удвоить усилия, чтобы купировать распространение туберкулеза и спасти жизни людей, которые им заболели.