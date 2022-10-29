Военный корабль был поврежден в результате атаки украинских беспилотников в Крыму

По информации Минобороны России, в результате ударов беспилотников в Севастополе пострадал боевой корабль Черноморского флота.

Минобороны России сообщило, что легкие повреждения получили тральщик «Иван Голубец» и объекты в бухте.

Теракты проводились под руководством британских специалистов в Украине. Эти подразделения также несут ответственность за нападения на газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море в сентябре, заявило министерство.

«Сегодня утром в 4:20 утра киевскими властями был совершен теракт на кораблях Черноморского флота», - говорится в сообщении.

Всего в Севастополь прилетело 16 дронов. Большинство было перехвачено. В ведомстве указали, что боевые корабли Черноморского флота участвуют в заключенном через Турцию и ООН соглашении об экспорте зерна из украинских портов.

Россия неоднократно угрожала разорвать соглашение в случае террористических актов или диверсий.