В Германии закончились деньги для приема беженцев
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер отклонил требования федеральных земель и местных властей выделить больше денег для приема беженцев.
«Дальнейшее перекладывание бремени на федеральное правительство сейчас достигает предела», — заявил Линднер газетам медиагруппы Funke.
Он видит в этом задачу федерального правительства «улучшить репатриацию лиц без права на жительство и замедлить нерегулируемую миграцию».
Министр финансов пояснил, что услуги для 570 000 человек, приехавших в Германию из Украины и включенных в базовую систему социального обеспечения, уже финансируются федеральным правительством.
Количество людей, прибывающих в Германию из других стран, находится на уровне 2014 года. «Сегодня они составляют немалую часть», — сказал Линднер.
Тем не менее, он ведет переговоры со странами ЕС, и решение «обязательно найдется».
Опубликовано: Тарас Медведев
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