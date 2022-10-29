В Германии закончились деньги для приема беженцев

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер отклонил требования федеральных земель и местных властей выделить больше денег для приема беженцев.

«Дальнейшее перекладывание бремени на федеральное правительство сейчас достигает предела», — заявил Линднер газетам медиагруппы Funke.

Он видит в этом задачу федерального правительства «улучшить репатриацию лиц без права на жительство и замедлить нерегулируемую миграцию».

Министр финансов пояснил, что услуги для 570 000 человек, приехавших в Германию из Украины и включенных в базовую систему социального обеспечения, уже финансируются федеральным правительством.

Количество людей, прибывающих в Германию из других стран, находится на уровне 2014 года. «Сегодня они составляют немалую часть», — сказал Линднер.

Тем не менее, он ведет переговоры со странами ЕС, и решение «обязательно найдется».