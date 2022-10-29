В Киеве и всех областях Украины объявлена воздушная тревога

Из-за ракетной угрозы в Киеве и всех областях Украины звучит сирена воздушной тревоги.

В субботу вечером, 29 октября 2022 года, украинское интернет-СМИ «Страна» заявило о том, что в настоящее время по всей территории Украины объявлена воздушная тревога, местным жителям рекомендуется находиться в убежищах.

Включение сирены воздушной тревоги, предположительно, связано с угрозой нанесения ударов ВС РФ по объектам военного управления и энергетической инфраструктуры Украины.