Эксперты объяснили, какого цвета розы в каких случаях уместно дарить

По легенде, красная роза создана Афродитой, и олицетворяет слезы и кровь ее возлюбленного Адониса, которые капали на землю, где выросли цветы.

Собираетесь подарить розы тому, кто небезразличен? Не будет лишним учесть, что каждый окрас этого цветка имеет тайное послание.

Традиционная красная роза, как известно, означает любовь и романтику. Возможно, это началось с греческой и римской мифологии — было сказано, что красная роза была создана богиней любви Афродитой. Легенда гласит, что слезы и кровь ее возлюбленного Адониса поливали землю, на которой появились розы.

Но как расшифровать другие цвета? У них тоже есть значение. И желтые, вопреки расхожему мнению, символизируют не измену, а дружбу. А фиолетовые - страсть и увлечение.

Бордовые розы представляют собой страсть даже более глубокую, чем красные. Этот цвет также несет значение, связанное с верностью и приверженностью и означает «благодарность».

Розовый, как правило, олицетворяет невинность и сладость. Тем не менее, глубокий розовый цвет несет больше смысла и благодарности. Темно-розовые розы подходят всем, кого вы цените. Средние розовые розы означают «поздравления».

Лавандовые розы означают любовь с первого взгляда. Оранжевые - олицетворяют очарование. Лососевые показывают желание.

Хотите выразить кому-то благодарность? Подарите им персиковые розы! Мало того, что цвет означает «благодарность», он еще и выглядит таким веселым и счастливым.

А белые - представляют новую любовь. Традиционно белые розы используются на свадьбах и символизируют невинность, новые начинания.Также популярно дарить белые розы на выпускных или крестинах.