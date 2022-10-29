Ожирение названо самым опасным фактором для больных коронавирусом

Исследователи из Медицинской школы посчитали ожирение более опасным фактором, чем рак, для больных с коронавирусной инфекцией. Это исследование опубликовано на сайте MedRxiv.

Исследователи из Медицинской школы посчитали ожирение более опасным фактором, чем рак, для больных с коронавирусной инфекцией. Это исследование опубликовано на сайте MedRxiv.

В исследованиях приняли участие более 8 000 пациентов.

Оказалось, что 46% пациентов были старше 65 лет. А еще они выяснили, что чаще всего госпитализировали людей с тяжелой формой коронавируса, у которых было ожирение.

Даже те, кто младше 60 лет в 2 раза чаще нуждаются в госпитализации, если у них есть ожирение. Ученые объясняют это тем, что пациенты, имеющие ожирение, более подвержены коронавирусной инфекции.

Иммунная система этих людей пытается бороться с избытком жира в организме, поэтому она не борется в полной мере с коронавирусной инфекцией.