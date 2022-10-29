Die Welt: В германских домах начала активно появляться плесень
2022-10-29 18:19
Последствия энергетического кризиса оказались весьма непривычными для простых германских бюргеров, в их домах начала активно заводиться плесень.
Обыватели связывают появление плесени с отключением отопления, а отопление приходится отключать по причине его резко возросшей стоимости.
Мало того, что в домах стало сыро, пахнет затхлостью, так у простых немцев появились такие реакции на плесень как аллергия и усталость.
Дошло до того, что эксперты начали рекомендовать при съеме жилья в контракте в обязательном порядке указывать пункт о ежедневном проветривании. Пусть после этого в помещении станет еще холоднее.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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Die Welt: В германских домах начала активно появляться плесень
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