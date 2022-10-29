МИД РФ сообщило о приостановке «зерновой сделки» на неопределённый срок
2022-10-29 18:38
В российском МИДе заявили о приостановке реализации «зерновой сделки» на неопределённый срок в связи с террористической атакой со стороны Украины в Севастополе.
29 октября пресс-служба Министерства иностранных дел РФ сообщила о прекращении реализации «черноморской инициативы» по вывозу зерна из украинских портов на неопределённых срок в связи с произошедшим этим утром теракта со стороны Украины совместно с ВМС Великобритании в Севастополе.
Отмечается, что данное решение основывается на том, что российская сторона «зерновой сделки» не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, которые осуществляют вывоз сельскохозяйственной продукции из Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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