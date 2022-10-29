55-летняя актриса Яна Поплавская вышла замуж

Избранник «Красной шапочки» младше невесты на 15 лет, они давно живут вместе, но свадьбу сыграли только сейчас.

55-летняя звезда «Красной шапочки», актриса Яна Поплавская официально вышла замуж за радиоведущего Евгения Яковлева, которому 40 лет, сообщает КП.

Пара вместе семь лет, и Евгений не раз звал свою любимую под венец, но она находила причины отложить бракосочетание. И наконец они все же поженились.

О радостном событии Яна рассказала в своих соцсетях. Актриса выложила кадры свадебной церемонии, которая состоялась в узком кругу. Невеста выбрала для бракосочетания бордовое платье и маленький букет белых роз. Жених надел строгий синий костюм без галстука.

Комментируя снимки со своей свадьбы, Поплавская все-таки высказалась на злобу дня. "Решили продемонстрировать пример традиционного брака. Пропагандируем семейные ценности", - заявила актриса.

Ранее Поплавская подчеркивала: если выйдет замуж, фамилию менять не будет. "С четырех лет на нее работала, и продолжаю. Кино, телевидение и социальные проекты. Как это перечеркнуть? Останусь Поплавской, да и Женя не против", - рассказывала она.

У Яны двое сыновей от предыдущего брака с продюсером Сергеем Гинсбургом: 37-летний Клим и 26-летний Никита. А у Евгения от предыдущего брака - 10-летняя дочь Лиза.