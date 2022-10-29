В Германии набирает начало забастовочное движение работников промышленности
В субботу в обширной металлургической и электротехнической промышленности Германии началось забастовочное движение по призыву могущественного немецкого профсоюза IG Metall, который требует повышения заработной платы.
«Предупредительные забастовки» собрали в субботу более 2000 человек, согласно заявлениям, опубликованным различными региональными отделениями организации.
Предупредительные забастовки часто сопровождают переговоры о заработной плате в Германии. В течение нескольких недель представители работодателей и сотрудники филиала вели переговоры о ее повышении, но акция не увенчались успехом.
По данным профсоюза, в Баварии в движении приняли участие 1300 сотрудников этого сектора, в том числе 26 000 автомобильных, электронных и станкостроительных компаний.
На заводе-гиганте Thyssenkrupp в Рассельштайне 300 человек «в полночь начали останавливать работу», указывает IG Metall. Более 500 сотрудников объявили забастовку в регионе Нижняя Саксония.
Другие остановки работы были организованы по всей Германии по призыву профсоюза. IG Metall требует увеличения зарплаты на 8%, от чего отказались компании в этом стратегическом секторе, в котором занято 3,8 миллиона человек.
Свое заявление представители работников обосновывают «резким ростом цен» в то время, когда инфляция в крупнейшей европейской экономике превышает 10%. Компании в этом секторе предлагают единую премию в размере 3000 евро, которая будет действовать в течение 30 месяцев.
«3000 евро могут помочь людям, но при нынешнем развитии цен они быстро исчезают», — сказал Кнут Гислер, представитель IG Metall NRW.
Организация работодателей Gesamtmetall считает, что профсоюз «стал слепым к реальности отрасли» из-за энергетического кризиса, по словам его президента Стефана Вольфа. О продолжительности движения пока не сообщается. Дальнейшие переговоры запланированы на 10 ноября.
Опубликовано: Тарас Медведев
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