В Германии набирает начало забастовочное движение работников промышленности

В субботу в обширной металлургической и электротехнической промышленности Германии началось забастовочное движение по призыву могущественного немецкого профсоюза IG Metall, который требует повышения заработной платы.

«Предупредительные забастовки» собрали в субботу более 2000 человек, согласно заявлениям, опубликованным различными региональными отделениями организации.

Предупредительные забастовки часто сопровождают переговоры о заработной плате в Германии. В течение нескольких недель представители работодателей и сотрудники филиала вели переговоры о ее повышении, но акция не увенчались успехом.

По данным профсоюза, в Баварии в движении приняли участие 1300 сотрудников этого сектора, в том числе 26 000 автомобильных, электронных и станкостроительных компаний.

На заводе-гиганте Thyssenkrupp в Рассельштайне 300 человек «в полночь начали останавливать работу», указывает IG Metall. Более 500 сотрудников объявили забастовку в регионе Нижняя Саксония.

Другие остановки работы были организованы по всей Германии по призыву профсоюза. IG Metall требует увеличения зарплаты на 8%, от чего отказались компании в этом стратегическом секторе, в котором занято 3,8 миллиона человек.

Свое заявление представители работников обосновывают «резким ростом цен» в то время, когда инфляция в крупнейшей европейской экономике превышает 10%. Компании в этом секторе предлагают единую премию в размере 3000 евро, которая будет действовать в течение 30 месяцев.

«3000 евро могут помочь людям, но при нынешнем развитии цен они быстро исчезают», — сказал Кнут Гислер, представитель IG Metall NRW.

Организация работодателей Gesamtmetall считает, что профсоюз «стал слепым к реальности отрасли» из-за энергетического кризиса, по словам его президента Стефана Вольфа. О продолжительности движения пока не сообщается. Дальнейшие переговоры запланированы на 10 ноября.