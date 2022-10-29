Совбез ООН в ближайшие дни может собрать заседание из-за выхода РФ из зерновой сделки

Совбез ООН может собрать в ближайшие дни заседание из-за решения России выйти из зерновой сделке.

В субботу вечером источник близкий к Организации Объединенных Наций сообщил, что в ближайшие дни следует ожидать заседание Совбеза ООН в связи с тем, что Российская Федерация сообщила о приостановке своего участия в зерновой сделке на неопределенный период.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что Россия приостанавливает своё участие в зерновой сделке после сегодняшней атаки ВСУ на корабли Черноморского флота и гражданских судов .

Представитель Министерства обороны Игорь Конашенков особо подчеркнул, что подвергшиеся атаке корабли были задействованы в обеспечении "зернового коридора."