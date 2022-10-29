Тяжелые металлы в воздухе квартиры губительно влияют на здоровье

Присутствие тяжелых металлов в атмосфере больших городов уже никого не удивляет. Но мало кто придает этому серьезное значение.

Тяжелые металлы в воздухе - следствие химических загрязнений. Вредные элементы исходят от двигателей, работающих на бензине, дизельном топливе.

Свинец, кадмий, мышьяк, ртуть образуются при сгорании бытовых и промышленных отходов, в процессе разложения органики, при переработки которой были допущены нарушения.

К сожаленью, исследование атмосферного воздуха на предмет содержания тяжелых металлов масштабно проводится только в крупных городах и промышленных районах.

А между тем анализ воздуха в домах и квартирах дает не самые оптимистичные результаты. Частички тяжелых металлов невидимы, поэтому не воспринимаются людьми как угроза.

При этом они медленно отравляют организм, последствия проявляются головными болями, приступами тошноты, нервными расстройствами вплоть до шизофрении, сбоями в настроении, даже онкопатологиями.

Свинец, проникая через плаценту в организм плода, провоцирует умственную отсталость у ребенка. Вредные вещества проникают к ребенку также и с молоком матери.

Измерение содержания тяжелых металлов в воздухе - путь к здоровью и способ защитить себя и близких.

Такие исследования в квартирах и домах проводят специализированные компании при наличии соответствующей лицензии.

Особенно актуальна процедура при появлении тревожных симптомов беспричинного на первый взгляд ухудшения самочувствия.