Хэллоуин забрал десятки жизней жителей Сеула, которые спешили на этот праздник

В Сети появилось видео, на котором видно, как люди лежат на асфальте без признаков жизни, а очевидцы и спасатели предпринимают попытки, чтобы их откачать.

Большой трагедией завершилось празднование Хэллоуина в столице Южной Кореи. Когда толпа, желавшая принять участие в этом празднике, ринулась в центральный район Сеула, началась давка, сообщает СтарХит со ссылкой на местные СМИ.

По предварительной версии, гости фестиваля могли чем-то задохнуться.

В Сеть выложили видео, на котором видно, как люди лежат на асфальте без признаков жизни. Очевидцы и спасатели предпринимают попытки, чтобы их откачать, оказывают первую медпомощь.

На место происшествия в считанные минуты прибыли и экстренные службы, обстоятельства и причины инцидента пока не установлены.

В соцсетях есть и кадры жуткой давки. Огромная толпа сформировалась на одной из улиц Сеула. Люди в панике кричат, пытаются вырваться из плотно сбитого потока, толкают друг друга. При этом где-то недалеко идут празднования, играет музыка.

По некоторым данным, счет погибших и пострадавших идет на десятки. У некоторых остановилось сердце, другие задохнулись. По мнению корейских СМИ, люди могли создать такую давку, увидев какую-то знаменитость.