Множество погибших и пострадавших на Хэллоуин-вечеринке в Сеуле, а улицах десятки мешков для трупов

Драматические новости поступают из Сеула. По сообщениям информационных агентств, в районе Итхэвон вспыхнула паника, и люди в панике начали топтать друг друга.

По сообщениям, 2 человека погибли, 50 человек получили ранения в результате остановки сердца.

По данным BBC, драматические события произошли в районе Итхэвон южнокорейской столицы во время вечеринки в честь Хэллоуина За ночь в экстренные службы поступило около 100 телефонных звонков от участников, которые жаловались на одышку, сообщает агентство Yonhap.

На место прибыли спасательные службы. Пятьдесят человек получили помощь в связи с остановкой сердца. В Сети появились шокирующие записи этого события.

BBC сообщает, что в вечеринке на открытом воздухе могли принять участие до 100 000 человек. The Washington Post ссылается на местные сообщения о том, что многие посетители внезапно направились к одному из баров, потому что там должен был появиться известный человек.

СМИ не сообщают, кто это. Американская газета также приводит рассказ анонимного полицейского, который подтверждает, что толпа запаниковала на улицах Итхэвона. Собеседник также оговорился, что дело расследуется. Точное число пострадавших до сих пор неизвестно. Фотографии лежащих на улице мешков для трупов публикуют в соцсетях.

На записях, попавших в соцсети, видно, что на улицах собралась огромная толпа. BBC указывает, что ранее вечером в социальных сетях появились сообщения о людях, которые не чувствовали себя в безопасности из-за огромного скопления людей.