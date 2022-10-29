Солистка IOWA Катя Иванчикова ждет первенца
35-летнюю звезду заметили в бутике с детской одеждой с заметно округлившимся животом.
Катя IOWA была замечена в детском магазине. У певицы был хорошо виден живот, намекавший на то, что звезда в интересном положении.
Солистка при этом не пыталась его замаскировать. Очевидцы отмечают ее умиротворенность. Катерина с интересом рассматривала одежду для крох.
В Сети эта новость наделала много шума. «Какое чудо, поздравляю», - написали одни подписчики. «Вот это результат совместного творчества!», «Она так долго мечтала о детях», — вторили им другие.
Сама артистка новость пока не комментировала. Катерина вышла замуж за Леонида Терещенко в 2012-м году. Через четыре года они обвенчались в Карелии в церкви, построенной в 1935 году.
Исполнительница не скрывала, что давно мечтает о материнстве. Долгие годы Катя не могла забеременеть: вместе с мужем они даже рассматривали вариант усыновления ребенка, сообщает Космополитен.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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