Солистка IOWA Катя Иванчикова ждет первенца

35-летнюю звезду заметили в бутике с детской одеждой с заметно округлившимся животом.

Катя IOWA была замечена в детском магазине. У певицы был хорошо виден живот, намекавший на то, что звезда в интересном положении.

Солистка при этом не пыталась его замаскировать. Очевидцы отмечают ее умиротворенность. Катерина с интересом рассматривала одежду для крох.

В Сети эта новость наделала много шума. «Какое чудо, поздравляю», - написали одни подписчики. «Вот это результат совместного творчества!», «Она так долго мечтала о детях», — вторили им другие.

Сама артистка новость пока не комментировала. Катерина вышла замуж за Леонида Терещенко в 2012-м году. Через четыре года они обвенчались в Карелии в церкви, построенной в 1935 году.

Исполнительница не скрывала, что давно мечтает о материнстве. Долгие годы Катя не могла забеременеть: вместе с мужем они даже рассматривали вариант усыновления ребенка, сообщает Космополитен.