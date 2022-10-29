Французский политик Лелуш потребовал не давать Украине решать судьбу человечества и решать когда закончить конфликт с Россией.

В субботу днем популярная французская ежедневная газета Le Figaro опубликовало интервью бывшего главы Парламентской ассамблеи НАТО Пьера Лелуш , в которой он призвал не допустить прямого военного столкновения между НАТО и Москвой, а также не позволять Украине определять, когда закончить конфликт с Россией и тем самым решать за весь мир.

По его мнению, продолжение вооруженного противостояния грозит применением Россией ядерного оружия, на что соответствующим образом ответят Соединенные Штаты Америки.

Лелуш признал, что весь Запад противостоит России, а Украина отказывается вести переговоры, что грозит миру катастрофой.