В Сеуле в давке во время празднования Хэллоуина погибли 120 человек, еще 100 получили ранения

В Сеуле в районе Итхэвон, где празднование Хэллоуина собирает большое количество людей, произошло ЧП, в результате возникшей давки там погибло не менее 120 человек.

Тысячи людей собрались на узких улицах южнокорейской столицы, чтобы повеселиться. Но внезапно в толпе началась давка.

Согласно последнему официальному отчету полиции, во время празднования Хэллоуина погибли 120 человек, 100 получили ранения.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль призвал больницы быть готовыми к приему раненых.

Празднование Хэллоуина в этом году стало первым после пандемии Covid-19, когда южнокорейцы были вынуждены носить маски на открытом воздухе.