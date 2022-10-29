В Сеуле в давке во время празднования Хэллоуина погибли 120 человек, еще 100 получили ранения
2022-10-29 21:30
В Сеуле в районе Итхэвон, где празднование Хэллоуина собирает большое количество людей, произошло ЧП, в результате возникшей давки там погибло не менее 120 человек.
Тысячи людей собрались на узких улицах южнокорейской столицы, чтобы повеселиться. Но внезапно в толпе началась давка.
Согласно последнему официальному отчету полиции, во время празднования Хэллоуина погибли 120 человек, 100 получили ранения.
Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль призвал больницы быть готовыми к приему раненых.
Празднование Хэллоуина в этом году стало первым после пандемии Covid-19, когда южнокорейцы были вынуждены носить маски на открытом воздухе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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