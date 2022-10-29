До 120 человек выросло число погибших на праздновании Хэллоуина в Сеуле

По меньшей мере 120 человек погибли в столице Южной Кореи Сеуле после того, как вспыхнула паника на праздновании Хэллоуина. Пострадавших около 1000 человек, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на местные власти.

В Итхэвоне, районе развлечений, собралась толпа. Корейские СМИ сообщают, что в мероприятии могли принять участие до 100 тысяч человек.

В какой-то момент участники мероприятия наверняка заметили популярную знаменитость в одном из ресторанов, чем вызвали эйфорию толпы и попытки подобраться к певице как можно ближе.

На место прибыли более 140 машин скорой помощи. Власти пытаются установить точные причины трагедии.

Президент Южной Кореи выступил с заявлением, в котором призвал чиновников оказать оперативную помощь пострадавшим и проверить безопасность места, где проводится фестиваль.